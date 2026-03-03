UBS relève son estimation de la valeur de l'exportateur de GNL Cheniere Energy

3 mars - ** La société de courtage UBS relève son objectif de prix sur la société américaine de GNL Cheniere Energy LNG.N de 277 $ à 301 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de près de 21 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la direction de l'entreprise a tendance à donner des indications initiales prudentes et note que les courbes à terme se sont renforcées depuis l'établissement des perspectives pour 2026

** La société de courtage indique que l'accord conclu avec CPC Corporation met en évidence la demande durable et réfute la thèse baissière selon laquelle l'offre excédentaire entravera sa trajectoire de croissance

** 21 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; leur prévision médiane est de 271 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, le GNL a progressé de 28,06 % depuis le début de l'année