UBS relève ses prévisions pour le cours du cuivre en 2026
information fournie par AOF 25/11/2025 à 12:14

(AOF) - Le cuivre reste le premier choix d'UBS parmi les métaux industriels. La banque suisse a relevé sa prévision pour la fin du premier trimestre 2026 de 750 dollars par tonne et ses estimations pour les deuxième et troisième trimestres de 1 000 dollars, à respectivement 12 000 dollars par tonne et 12 500 dollars par tonne. Elle a également dévoilé pour la première fois un objectif de 13 000 dollars la tonne pour le quatrième trimestre 2026.

UBS a revu à la hausse ses prévisions de déficit du marché pour 2025 et 2026, à respectivement 230 000 tonnes (0,8 % de la demande mondiale annuelle) et 407 000 tonnes (1,4% de la demande mondiale annuelle).

Le spécialiste a réitéré son avis positif sur le cuivre en raison du resserrement de l'offre, du renforcement de la demande stimulée par l'électrification et les énergies propres, et de son rôle essentiel dans les infrastructures modernes.

