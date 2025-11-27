UniCredit conserve une participation de 2% dans Generali, Orcel dit "observer la situation"

Le logo d'UniCredit à Milan

UniCredit a acquis une participation dans Generali en tant qu'"investissement financier", mais la banque italienne est également ouverte à une collaboration avec le plus grand assureur national, a déclaré jeudi son administrateur délégué Andrea Orcel.

S'adressant à une commission parlementaire à Rome, Andrea Orcel a déclaré qu'UniCredit avait réduit sa participation de 6,7% à un peu plus de 2% après avoir établi que les conditions n'étaient pas réunies pour poursuivre des initiatives conjointes avec Generali.

"C'est une bonne entreprise et nous aurions pu avoir un intérêt - étant donné l'état des partenariats que nous avons avec d'autres partenaires, tels que la gestion d'actifs - à explorer les moyens de coopérer", a-t-il déclaré.

Pour l'instant, UniCredit conserve sa participation résiduelle, a-t-il déclaré.

"Nous observons la situation", a ajouté Andrea Orcel.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)