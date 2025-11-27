Trigano s'envole sur une publication annuelle rassurante
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 15:27
Son profit net a chuté de 36,1% à 239,4 millions d'euros et son résultat opérationnel courant, de 32,9% à 335,9 MEUR. Retraité d'une charge PPA pour l'acquisition de Bio Habitat, le ROC s'est établi à 344,4 MEUR, en ligne avec l'attente du bureau d'études.
'Au-delà de la profitabilité, nous retiendrons surtout l'excellente génération de FCF qui ressort à 523 MEUR (nous retenions 487 MEUR), bénéficiant d'une forte amélioration du BFR notamment en raison d'une baisse des stocks', met en avant Oddo BHF.
L'analyste se dit en outre conforté dans son scénario pour l'exercice qui commence, la direction de Trigano ayant mentionné une bonne progression de ses carnets de commandes grâce notamment au succès de ses gammes 2026.
'Après une année 2025 perturbée par des effets de déstockages, 2026 devrait renouer avec une croissance relativement soutenue de l'activité avec, à la clé, une amélioration de la profitabilité', estime ainsi Oddo BHF.
Valeurs associées
|168,8000 EUR
|Euronext Paris
|+14,21%
A lire aussi
-
L'administrateur délégué de Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio ainsi que deux des principaux actionnaires de la banque italienne font tous trois l'objet d'une enquête en lien avec le rachat de Mediobanca, ont indiqué jeudi deux sources judiciaires à Reuters. ... Lire la suite
-
Près de 3.000 litres de pesticides ont été saisis chez les particuliers depuis le début de l'année par les agents de la police de l'environnement malgré l'interdiction de leur usage depuis 2019, a annoncé jeudi l'Office français de la biodiversité. Les quantités ... Lire la suite
-
Certains pays n'ont jamais abrogé la conscription, d'autres l'ont rétablie face à la menace posée par la Russie ou l'envisagent sur la base du volontariat: état des lieux du service militaire en Europe, au moment où la France instaure un "service national" volontaire. ... Lire la suite
-
Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer