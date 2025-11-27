 Aller au contenu principal
Trigano s'envole sur une publication annuelle rassurante
27/11/2025

Trigano s'envole de près de 14% et caracole ainsi en tête du SBF 120, entouré après la publication par le constructeur de véhicules de loisirs de résultats annuels 'proches des attentes avec une forte génération de free cash-flow', selon Oddo BHF.

Son profit net a chuté de 36,1% à 239,4 millions d'euros et son résultat opérationnel courant, de 32,9% à 335,9 MEUR. Retraité d'une charge PPA pour l'acquisition de Bio Habitat, le ROC s'est établi à 344,4 MEUR, en ligne avec l'attente du bureau d'études.

'Au-delà de la profitabilité, nous retiendrons surtout l'excellente génération de FCF qui ressort à 523 MEUR (nous retenions 487 MEUR), bénéficiant d'une forte amélioration du BFR notamment en raison d'une baisse des stocks', met en avant Oddo BHF.

L'analyste se dit en outre conforté dans son scénario pour l'exercice qui commence, la direction de Trigano ayant mentionné une bonne progression de ses carnets de commandes grâce notamment au succès de ses gammes 2026.

'Après une année 2025 perturbée par des effets de déstockages, 2026 devrait renouer avec une croissance relativement soutenue de l'activité avec, à la clé, une amélioration de la profitabilité', estime ainsi Oddo BHF.

TRIGANO
Euronext Paris +14,21%
1 commentaire

  • 16:09

    Prudence meme si le marché français représente un tier du CA , nos élites politiques pourraient considérer que le camping car ou le mobil home doit ètre taxé comme une résidence secondaire
    C'est ironique bien sur mais dans leurs cordes quand mème
    A contrario il y de plus en plus personnes qui deviennent clients a défaut d'avoir un vrai logement et que nos mèmes élites aient une vrai politique de logement

  • Logo de Mediobanca au siège de l'entreprise à Milan
    Italie: Le patron de MPS et deux actionnaires visés par une enquête concernant Mediobanca
    information fournie par Reuters 27.11.2025 16:31 

    L'administrateur délégué de Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio ainsi que deux des principaux actionnaires de la banque italienne font tous trois l'objet d'une enquête en lien avec le rachat de Mediobanca, ont indiqué jeudi deux sources judiciaires à Reuters. ... Lire la suite

  • L'OFB a pour la première année mené une opération d'une telle envergure sur les produits phytosanitaires chez les acquéreurs et vendeurs particuliers. ( AFP / Miguel MEDINA )
    Pesticides: 3.000 litres saisis chez des particuliers malgré l'interdiction (OFB)
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:29 

    Près de 3.000 litres de pesticides ont été saisis chez les particuliers depuis le début de l'année par les agents de la police de l'environnement malgré l'interdiction de leur usage depuis 2019, a annoncé jeudi l'Office français de la biodiversité. Les quantités ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron, à Varces, le 27 novembre 2025, lors de son discours sur la relance du "service national" français ( POOL / THOMAS PADILLA )
    Service militaire : qui fait quoi en Europe?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.11.2025 16:23 

    Certains pays n'ont jamais abrogé la conscription, d'autres l'ont rétablie face à la menace posée par la Russie ou l'envisagent sur la base du volontariat: état des lieux du service militaire en Europe, au moment où la France instaure un "service national" volontaire. ... Lire la suite

  • La romancière mauricienne Nathacha Appanah, à Paris le 3 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Nathacha Appanah remporte le prix Goncourt des lycéens 2025
    information fournie par AFP 27.11.2025 16:13 

    Nathacha Appanah a obtenu jeudi le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni ... Lire la suite

