3 règles d’or pour investir en actions

Déconstruire les idées reçues sur l'investissement en actions

1. Investir sur le long terme…

Conserver ses actions sur le long terme est généralement plus efficace que de chercher à « faire des coups en Bourse », les performances des grands indices boursiers sur une longue période étant généralement positives1.

2. … régulièrement

En matière d'investissement, la régularité est clé. Investir régulièrement, c'est acheter à des prix variés, ce qui évite notamment d'investir massivement lorsque les marchés sont au plus haut. Cela permet de lisser les fluctuations des marchés et d'augmenter les chances d'avoir une performance positive dans la durée.

1. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

