UBS relève la note de Fortum à « neutre » en raison des prix de l'électricité et du potentiel de croissance des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 octobre - ** UBS relève la recommandation sur Fortum
FORTUM.HE de « vendre » à « neutre », invoquant la hausse des prix de l'électricité dans les pays nordiques et une confiance croissante dans le potentiel de l'entreprise finlandaise dans le secteur des centres de données
** En septembre, Fortum a signé un contrat d'achat d'électricité (CAE) d'une durée de 22 ans avec Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O
** Selon UBS, le contrat d’achat d’électricité signé et la hausse des prix de l’électricité entraînent une augmentation de 45 % de son estimation du BPA pour 2030, ce qui se traduit par une dynamique bénéficiaire positive
** Parmi les 21 analystes couvrant le titre, trois attribuent la note « achat fort » ou « achat », 11 « conserver » et sept « vente forte » ou « vente »
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