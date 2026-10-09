UBS relève l'objectif de cours de Biogen sur fond de catalyseurs liés à son portefeuille de produits en phase avancée ; le titre progresse

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9 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIIB.O progresse de 2,4% à 223,71 dollars

** UBS relève son objectif de cours de 240 à 270 dollars et réitère sa recommandation "acheter"

** La banque table sur un chiffre d’affaires de 2,69 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,11 dollars au troisième trimestre, deux chiffres légèrement supérieurs au consensus

** La société prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars pour le médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi, en ligne avec le consensus, et estime que la formulation sous-cutanée récemment lancée pourrait devenir un moteur de croissance significatif à partir de 2027

** Indique que Biogen se montre plus optimiste concernant le médicament contre les maladies oculaires, Syfovre, qu’au moment de l’acquisition d’Apellis et qu’elle affine sa stratégie de lancement

** Met en avant les données de phase avancée concernant le litifilimab, un médicament contre le lupus, attendues plus tard cette année, ainsi que celles relatives au lupus cutané au premier semestre 2027, comme catalyseurs clés

** Il prévoit également un potentiel de hausse grâce aux données de phase avancée concernant le felzartamab, un médicament contre les maladies rénales, attendues au premier semestre 2027, ainsi qu’aux retombées positives potentielles de l’essai d’Eli Lilly LLY.N sur la maladie d’Alzheimer en phase présymptomatique

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une hausse de 26,3% depuis le début de l’année