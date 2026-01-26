 Aller au contenu principal
UBS réduit l'objectif de cours d'Adobe et estime que l'impact de l'IA se fera sentir après 2027
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** UBS réduit l'objectif de cours pour le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O à 340 $ contre 375 $, ce qui implique une hausse de 12,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que l'utilisation plus large par les entreprises du contenu marketing/publicitaire généré par l'IA n'a pas encore "basculé de manière matérielle"

** "Si l'on crée de plus en plus de contenu IA, l'utilisation de l'IA dans la production finale reste un domaine d'avant-garde, et non la majorité. Tout impact matériel de l'IA sur Adobe - bon ou mauvais - ressemble désormais davantage à un phénomène de 2027+" - UBS

** La note moyenne de 40 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 417,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a chuté de 21,3 %

