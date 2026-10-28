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UBS rate le consensus au 3e trimestre, la gestion de fortune déçoit
information fournie par AOF 28/10/2026 à 11:14

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(Zonebourse.com) - UBS recule fortement ce mercredi en Bourse de Zurich après avoir fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, principalement en raison des performances décevantes de sa division de gestion de fortune, sa première activité en termes de revenus.

La première banque suisse a dévoilé ce matin un bénéfice net de 2,69 milliards de dollars, contre 2,48 milliards un an plus tôt, mais les analystes attendaient mieux avec un consensus qui s'établissait autour de 2,71 milliards.

Autre motif de déception, l'afflux d'argent frais dans la gestion de fortune a atteint 55 milliards de dollars de nouveaux actifs nets, avec des flux particulièrement importants dans les régions Asie Pacifique et Amériques, mais se révèle inférieur de 1% aux prévisions établies par le consensus.

L'établissement, qui prévoit d'achever l'intégration de Credit Suisse d'ici fin 2026, explique avoir poursuivi la constitution de provisions en vue d'une augmentation du dividende d'environ 15% et de la réalisation de son programme de rachats d'actions de 3 milliards d'USD d'ici à la fin de l'année.

"Le programme de rachats d'actions a beau dépasser les prévisions, on doute franchement que cela suffise", réagissent ce matin les analystes de KBW.

"Franchement, rien dans ces chiffres ne justifie qu'on revoie notre copie", ajoute le bureau d'études.

Des perspectives plutôt prudentes

S'agissant de ses perspectives, le groupe indique s'attendre pour le quatrième trimestre à un typique ralentissement saisonnier des volumes de transactions par rapport au trimestre précédent dans tous ses secteurs d'activité.

"Le sentiment des investisseurs est à la prudence, sur fond de volatilité macroéconomique marquée, de tensions géopolitiques persistantes et d'incertitudes politiques liées aux élections, notamment aux Etats-Unis", explique-t-il.

Il pense également atteindre, ou être proche, de son objectif d'environ 14% fixé au titre de son ratio de fonds propres tangibles (CET1) pour la fin 2026.

Ces annonces pesaient sur le titre, qui perdait 2% à 38,1 francs suisses pour essuyer la deuxième plus forte baisse de l'indice suisse SMI derrière Logitech, alors que l'indice européen du secteur bancaire recule au même moment de 0,4%.

L'action gagne encore 3% cette année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 11:14:00.

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