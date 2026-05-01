UBS prévoit que les hausses de taux et le conflit au Moyen-Orient vont affecter les médias australiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** UBS actualise ses perspectives concernant les médias australiens afin de tenir compte de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les dépenses publicitaires et de la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt en Australie

** UBS privilégie News Corp NWSA.O NWS.AX de Rupert Murdoch et estime que Dow Jones est bien placé pour tirer parti à la fois de l'IA, compte tenu du besoin de données fiables, et de la dépendance vis-à-vis des données sur la conformité des entreprises et les prix des matières premières pendant le conflit géopolitique

** La société de courtage revoit toutefois à la baisse ses perspectives pour Nine Entertainment NEC.AX , en raison de l'affaiblissement des perspectives macroéconomiques et de deux nouvelles hausses de taux dans le pays qui devraient affecter le propriétaire de l'Australian Financial Review

** Il revoit également à la baisse ses perspectives pour ARN Media A1N.AX en raison de la récente perte de talents et des perturbations macroéconomiques

** Les actions de NWS ont progressé de 0,3 %, celles de Nine ont reculé de 1,6 % et celles d'ARN sont restées pratiquement inchangées

** UBS attribue la note « acheter » à NWS, « neutre » à Nine et « vendre » à ARN