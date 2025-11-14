UBS passe sous les 5% de Viridien
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 15:27
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Viridien hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. À cette occasion, la société UBS AG a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
Valeurs associées
|119,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,08%
A lire aussi
-
Un policier a tiré vendredi à la gare Montparnasse à Paris sur un homme armé d'un couteau, a-t-on appris auprès du parquet. Cet homme, connu pour violences conjugales, se serait ensuite porté des coups de couteau, a ajouté le parquet, précisant que les secours ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, une nouvelle vague de ventes d'actions technologiques et les commentaires "hawkish" de responsables de la Réserve fédérale (Fed) ayant de nouveau refroidi l'appétit pour le risque. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen La Fondation Novo Nordisk, l'actionnaire principal de Novo Nordisk, a imposé vendredi un remaniement du conseil d'administration du groupe lors d'une assemblée des actionnaires, affirmant ainsi son contrôle dans une ... Lire la suite
-
Les actions du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, maison-mère de l'Ozempic, ont approuvé vendredi le changement de président du conseil d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le président du conseil d'administration de la fondation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer