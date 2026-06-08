UBS nomme un responsable de la durabilité et du risque climatique

UBS a nommé Alexander Seidler comme responsable de la durabilité et du risque climatique afin de renforcer la gestion des risques climatiques et l’intégration des enjeux ESG. Il pilotera l’intégration des risques climatiques dans les dispositifs de la banque, les stress tests, ainsi que les cadres de reporting et de transparence (TCFD, ISSB). Il accompagnera également les métiers dans la transition durable et assurera le dialogue avec les régulateurs. Cette nomination s’inscrit dans le renforcement des capacités d’UBS après l’intégration de Credit Suisse.

Alexander Seidler était auparavant chez Credit Suisse, où il occupait des fonctions clés liées au risque climatique et aux politiques ESG. Il a rejoint UBS, en 2023, dans le cadre du rachat de la banque helvétique, apportant une expertise en modélisation des risques et en réglementation durable. Son profil hybride, à la croisée du risque, de la stratégie et de la durabilité, doit soutenir UBS dans ses ambitions climatiques.

L'Agefi