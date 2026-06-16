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UBS ne prévoit aucun assouplissement de la part de la Fed cette année ; elle s'attend à un ton restrictif lors de la réunion de juin
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UBS Global Wealth Management a repoussé ses prévisions concernant les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine aux mois de mars et juin 2027 et ne table plus sur un assouplissement cette année, invoquant les anticipations d'un ton restrictif lors de la réunion de politique monétaire de cette semaine.

Le gestionnaire de fortune table désormais sur des baisses de 25 points de base (bp) en mars et juin de l'année prochaine, alors qu'il prévoyait auparavant des baisses en décembre 2026 et mars 2027.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue mercredi — la première sous la présidence de Kevin Warsh et les décideurs politiques devraient, selon les prévisions générales, maintenir les taux inchangés.

“Malgré les opinions plus accommodantes exprimées précédemment par le nouveau président de la Fed, nous nous attendons à un ton plus restrictif lors de la réunion de la Fed, tant dans le communiqué de la banque centrale que dans le graphique en points”, ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management dans une note datée du 15 juin.

La réunion de la Fed fait également suite àl'annonce faite lundi par le président américain Donald Trump selon laquelle les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord préliminaire pour mettre fin à leur conflit, ce qui a apporté un certain soulagement aux marchés financiers mondiaux.

“Les principales banques centrales éviteront de revenir précipitamment à un discours plus accommodant en réponse à l’accord entre les États-Unis et l’Iran”, a déclaré UBS, alors qu’une série de réunions de banques centrales est prévue cette semaine, notamment celle de la Banque d’Angleterre.

“Au contraire, les banques centrales (les banques centrales) devraient rester prudentes à mesure que la situation évolue et que les données à venir au cours des prochains mois révéleront si le choc énergétique déclenche une deuxième vague de chocs inflationnistes.”

Les principales sociétés de courtage mondiales ne s’attendent pas à un assouplissement de la Fed cette année, Citigroup et Wells Fargo faisant figure d’exceptions.

Selon l'outil CME FedWatch, les traders tablent sur une probabilité d'environ 42 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre de cette année.

Banques centrales
FED
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 11:42:42.

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