UBS fixe ses objectifs pour 2028 après une envolée de ses bénéfices 2025
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:38

La banque aux trois clefs a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le compte du 4e trimestre 2025, soutenus par la gestion de fortune et la banque d'investissement. UBS confirme ses ambitions de retour aux actionnaires, tout en restant suspendu aux futures règles prudentielles suisses.

UBS a annoncé une hausse de 56% de son bénéfice net au quatrième trimestre, à 1,2 milliard de dollars, un peu au-dessus des attentes du marché. Cette performance reflète la bonne tenue de la gestion de fortune et de la banque d'investissement, dans un contexte de marchés porteurs. Sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice net attribuable aux actionnaires atteint 7,8 milliards de dollars, en hausse de 51% sur un an, pour des revenus en progression de 2% à 49,6 milliards.

Fort de ces résultats, le groupe a confirmé un nouveau programme de rachat d'actions. UBS prévoit de racheter au moins 3 milliards de dollars de titres en 2026, comme en 2025, et se dit prêt à "faire davantage". L'ampleur de ces rachats supplémentaires dépendra toutefois de l'évolution du cadre réglementaire bancaire en Suisse, encore incertain depuis le durcissement envisagé des exigences de fonds propres après le rachat d'urgence de Credit Suisse en 2023. La banque a par ailleurs annoncé un dividende de 1,1 dollar par action au titre de 2025, en hausse de 22% sur un an.

Des objectifs pour 2028

UBS a également relancé ses objectifs financiers à moyen terme. Le groupe vise désormais un rendement des fonds propres sous-jacent CET1 d'environ 18% et un ratio charges/exploitation de 67% d'ici 2028. L'intégration de Credit Suisse progresse, avec 85% des comptes suisses déjà migrés, tandis que le programme d'économies a été porté à 13,5 milliards de dollars. Dans la gestion de fortune, UBS a enregistré 8,5 milliards de dollars d'afflux nets sur le trimestre, malgré des sorties aux Etats-Unis. La banque anticipe une légère baisse du revenu net d'intérêts début 2026, mais table sur une croissance mondiale stable et un environnement de marché toujours favorable.

