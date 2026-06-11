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UBS et Citi se montrent optimistes quant à la société australienne Wesfarmers et tablent sur une croissance à long terme de ses différents secteurs d'activité
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 07:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L' WES.AX de la société australienne Wesfarmers progresse de 1,6 % à 84,75 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 20 février

** UBS relève son objectif de cours à 12 mois de 81 à 84 dollars australiens et revoit à la hausse ses estimations de BPA pour les exercices 2026 et 2027, respectivement de 1,6 % et 3,7 %

** La banque s'attend à ce que les bénéfices de l'activité lithium WesCEF progressent d'ici l'exercice 2027 grâce à la hausse des prix du spodumène et à l'augmentation des volumes

** Selon UBS, le segment Bunnings du plus grand distributeur non alimentaire d'Australie vise à être "peu gourmand en capital"

** S'attend à ce que le segment KMart affiche une croissance plus forte de son résultat d'exploitation à long terme

** Citi s'attend à ce que l'activité Bunnings soit positive, mais souligne que certains éléments, tels que la construction de logements et les rénovations, ainsi que d'autres activités, pourraient souffrir de la détérioration du marché immobilier australien

** Le résultat d'exploitation de Bunnings devrait progresser de 1,6 % pour l'exercice 2027, soit un chiffre inférieur aux 5,3 % prévus par le consensus Visible Alpha - Citi

** En incluant la hausse du jour, le titre affiche une progression de 4 % depuis le début de l'année

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