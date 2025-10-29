 Aller au contenu principal
UBS dévoile de bonnes nouvelles dans la banque d'investissement et la gestion de fortune
information fournie par AOF 29/10/2025 à 16:51

(AOF) - En nette hausse à l'ouverture, l'action UBS perd désormais 0,81% à 30,67 francs suisses. La banque suisse a pourtant dévoilé des résultats meilleurs que prévu grâce à sa banque d'investissement et la collecte en gestion de fortune a dépassé les attentes. Au troisième trimestre, UBS a généré un bénéfice net de 2,48 milliards de dollars contre un profit de 1,43 milliard de dollars, un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un profit de seulement 1,41 milliard de dollars.

Reprises de provisions inattendues

Les comptes de la banque suisse ont bénéficié de reprises de provisions pour litiges concernant des titres adossés à des créances hypothécaires et une affaire en France, pour 668 millions de dollars américains

Le profit imposable, hors éléments exceptionnels, qui sert de référence aux analystes, a dépassé les attentes à 3,6 milliards de dollars. En excluant les reprises de provisions, non prises en compte par le consensus, le profit avant impôts ajusté est ressorti à 2,83 milliards de dollars contre des attentes de 1,87 milliard de dollars, signale RBC.

Dans le même temps, ses revenus ont augmenté de 5% à 12,2 milliards de dollars.

L'activité de gestion de fortune d'UBS a attiré 38 milliards de dollars entre juillet et septembre, sachant que le marché anticipait une collecte de 28,06 milliards de dollars.

Le profit imposable ajusté de ce métier est ressorti à 1,77 milliard de dollars contre 1,28 milliard au troisième trimestre 2024.

Près de 7000 milliards de dollars d'actifs

Les actifs investis du groupe sont désormais proches des 7000 milliards de dollars, s'est félicité le directeur général, Sergio P. Ermotti. Ils ont progressé de 11% à 4174 milliards de dollars dans la gestion de fortune et de 12% à 2043 milliards de dollars en gestion d'actifs. Ce métier a attiré 18 milliards de dollars d'argent frais entre juillet et septembre.

La banque d'investissement affiche, pour sa part, un profit imposable ajusté de 787 millions de dollars, contre 526 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Comme ses concurrentes américaines, UBS a profité du nombre élevé d'opérations de fusions & acquisitions. Les activités Global Banking ont ainsi connu une croissance de 52% à 844 millions de dollars.

Le groupe a réalisé 10 milliards de dollars de réduction des coûts et se dit sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 13 milliards de dollars en 2026.

UBS a fini le trimestre avec un ratio de fonds propres durs (CET1) en amélioration de 40 points de base à 14,8% et supérieur à son objectif d'un ratio d'environ 14%. Le ratio CET1 est également supérieur au consensus de 14,6%.

