Rémy Cointreau voit rouge : objectifs annuels abaissés

(AOF) - Rémy Cointreau perd 6,82% à 43,74 euros et affiche un des plus forts replis du SBF 120. Le titre chute après la publication de ses résultats décevants au premier semestre de son exercice 2025-2026. Le chiffre d’affaires ressort à 489,6 millions d’euros sur cette période, en baisse de 4,2% en organique. En données publiées, il a reculé de 8,3%, incluant un effet défavorable des devises de 4,1%, principalement lié à l’évolution du dollar et du renminbi. Sur ce semestre, les ventes de la division Cognac se sont repliées de 7,6% en organique en glissement annuel.

Tendances contrastées selon les régions

Par zone géographique, sur ce premier semestre, les ventes de la région APAC (Asie-Pacifique) affichent un recul de 14,8%, pénalisées par des conditions de marché plus difficiles en Chine, un impact calendaire notable lié au décalage de trois semaines du Mid-Autumn Festival et encore quelques perturbations au sein du Travel Retail.

La région EMEA enregistre une baisse des ventes de 9,2%, reflétant principalement la forte pression concurrentielle et une consommation globalement en demi-teinte.

En revanche, la région Amériques a généré une croissance de 12,8%, portée par une base de comparaison très favorable et une nouvelle amélioration séquentielle des déplétions. Cette région a enregistré, pour le deuxième trimestre consécutif, une forte progression de ses ventes dans la division Cognac.

Détérioration des conditions de marché en Chine

TP Icap Midcap souligne que ce repli organique du chiffre d'affaires semestriel est marqué par une forte détérioration au deuxième trimestre (-11% organique contre -9% attendu). "Cette performance reflète un effondrement des ventes de cognac en APAC (-25% au deuxième trimestre) sous l'effet de bases de comparaison défavorables et d'un environnement chinois dégradé", précise le bureau d'études. Pour Rémy Cointreau, ce recul trimestriel est notamment affecté par des effets de phasage négatifs et marque le point bas de l'année.

Suite à cette publication semestrielle, le groupe de vins et de spiritueux a réduit ses objectifs annuels de chiffre d'affaires pour cet exercice 2025/2026, en raison de la détérioration des conditions de marché en Chine et le rebond moins fort qu'attendu des ventes aux Etats-Unis.

Le propriétaire de la marque Rémy Martin anticipe désormais une croissance organique des ventes comprise entre 0 et 3% contre une fourchette précédente entre 4 et 6%.

L'objectif de résultat opérationnel courant (ROC) est désormais anticipé en repli de 11 à 15% contre une baisse autour de 4-6% précédemment.

Pour Jefferies, "la baisse des objectifs de chiffre d'affaires n'est pas une surprise et la réduction de l'Ebit met en évidence l'impact du levier opérationnel conjugué aux investissements destinés à soutenir la reprise". Le broker anticipait que cela entraînerait probablement une faiblesse du cours de l'action aujourd'hui.

Dans un environnement particulièrement volatil et sur la base de ses estimations à date, Rémy Cointreau prévoit toujours pour l'année un effet défavorable de ses devises sur le chiffre d'affaires entre –50 et -60 millions d'euros.

Cet effet défavorable sur le résultat opérationnel courant est désormais attendu entre -25 et -30 millions d'euros contre entre -15 et -20 millions d'euros précédemment.

