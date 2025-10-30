 Aller au contenu principal
Estée Lauder se reprend après plusieurs trimestres en berne
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 16:13

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder, en perte de vitesse depuis plusieurs mois, est parvenu à dégager un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au premier trimestre de son exercice décalé, et a fait état d'une reprise des ventes en Chine.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est établi à 3,48 milliards de dollars, soit 3,6% de plus que l'année passée, selon un communiqué publié jeudi.

C'est au-dessus des attentes des analystes de Factset, qui tablaient sur 3,38 milliards de dollars.

Son bénéfice net ressort à 47 millions de dollars, contre 52 millions attendus.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels -référence pour les marchés- il s'affiche à 13 cents, alors que le marché s'attendait à 15 cents.

Le propriétaire des marques Clinique et MAC souffrait notamment ces derniers trimestres d'une consommation en berne, en particulier dans le gros marché que représente pour lui la Chine.

Pour le premier trimestre de son exercice décalé, le groupe a rapporté une hausse de 8,5% de ses ventes sur le marché chinois par rapport à l'année dernière, notamment grâce aux marques La Mer, Le Labo et Tom Ford.

La "croissance en Chine continentale, est principalement issue de l'innovation et de nos produits existants" ainsi que d'un "élargissement ciblé de la clientèle", est-il écrit dans le communiqué.

En outre, les ventes liées aux voyages (duty-free par exemple) "ont augmenté par rapport à la tendance défavorable de l'année dernière", a remarqué le patron de l'entreprise, Stéphane de La Faverie, lors d'un appel avec les investisseurs.

- politiques commerciales -

"Nous avons bien démarré l'exercice 2026 (...) en gagnant des parts de marché dans le secteur des produits de beauté dans quelques domaines stratégiques clés et en améliorant notre rentabilité", explique M. de La Faverie dans le communiqué.

Le groupe s'attend toujours à une hausse de 2% à 5% de son bénéfice net par action.

"Bien que nous ne nous attendions pas à une évolution linéaire compte tenu de la volatilité macroéconomique (...), nos résultats du premier trimestre nous rassurent", a souligné Akhil Shrivastava, directeur financier du groupe, lors de l'appel avec les analystes.

Estée Lauder estime que les nouveaux droits de douane pourraient réduire ses bénéfices futurs de près de 100 millions de dollars.

"L'entreprise continue de suivre de près l'évolution des politiques commerciales" et tente de "réduire l'impact potentiel des surtaxes douanières", est-il noté dans le communiqué.

"La société a mis en œuvre une série de mesures", notamment "l'optimisation de son empreinte industrielle régionale afin de rapprocher la production des consommateurs", est-il ajouté.

Le groupe a par ailleurs annoncé en février un plan de restructuration dont le coût final devrait se situer entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars avant impôts.

Il a notamment prévu la suppression de 5.800 à 7.000 postes d'ici fin 2026.

Après une ouverture en hausse à Wall Street, l'action Estée Lauder reculait finalement de 2,33% à 95,09 dollars vers 14H50 GMT.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
97,290 USD NYSE -0,08%

