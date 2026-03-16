 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS confirme son conseil sur InterContinental Hotels
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:08

L'analyste reste à "neutre" sur le titre InterContinental Hotels Group, avec un objectif de cours inchangé de 150,50 USD.

Le broker indique que les nouveaux objectifs de rémunération pour 2026 maintiennent les mêmes priorités stratégiques, avec un accent sur la croissance du bénéfice opérationnel, du BPA, la génération de cash et l'expansion du portefeuille d'hôtels.

Selon UBS, la structure des incitations reste globalement inchangée malgré une hausse des salaires de base, tandis que les métriques liées à l'IA ne sont pas encore intégrées aux critères de rémunération, "malgré l'importance croissante de ces applications".

Le bureau d'études souligne par ailleurs la solide performance du groupe en 2025 malgré un RevPAR jugé peu dynamique et valorise le titre sur la base d'un multiple de 16,25x l'EV/EBITDA 2026.

Valeurs associées

INTERCONTINT SP ADR
131,480 USD NYSE +1,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank