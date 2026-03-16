UBS confirme son conseil sur InterContinental Hotels
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:08
Le broker indique que les nouveaux objectifs de rémunération pour 2026 maintiennent les mêmes priorités stratégiques, avec un accent sur la croissance du bénéfice opérationnel, du BPA, la génération de cash et l'expansion du portefeuille d'hôtels.
Selon UBS, la structure des incitations reste globalement inchangée malgré une hausse des salaires de base, tandis que les métriques liées à l'IA ne sont pas encore intégrées aux critères de rémunération, "malgré l'importance croissante de ces applications".
Le bureau d'études souligne par ailleurs la solide performance du groupe en 2025 malgré un RevPAR jugé peu dynamique et valorise le titre sur la base d'un multiple de 16,25x l'EV/EBITDA 2026.
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