UBS confiant pour SoftwareONE avant la journée investisseurs, le titre grimpe

(Zonebourse.com) - SoftwareONE Holding grimpe de 5,9% à plus de 9,2 CHF à Zurich, soutenu par des propos favorables de la part d'UBS qui remonte son objectif de cours sur le titre, exprimant sa confiance à l'approche de la journée investisseurs (CMD) que la société tiendra le 9 juin prochain.
UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur SoftwareONE avec un objectif de cours rehaussé de 8,75 à 9,4 CHF, un objectif de cours impliquant un potentiel de progression de 12% pour le titre du groupe suisse de licences logicielles et de services cloud, par rapport à son cours de clôture de lundi soir.
"Nous prévoyons que SoftwareONE se fixera l'ambition d'une croissance du chiffre d'affaires à moyen terme à un seul chiffre élevé ou dans le bas de la plage à deux chiffres, ainsi que de marges d'EBITDA ajusté supérieures à 24% ou au-dessus de 25%", pronostique la banque helvétique.
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