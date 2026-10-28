UBS: bénéfice net en hausse de 8 % au 3T à près de 2,7 milliards USD

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant bancaire suisse UBS a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 8 % au troisième trimestre, à près de 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros), porté par ses activités de gestion de fortune.

Son produit d'exploitation, l'équivalent de son chiffre d’affaires, s'est accrû de 5 % à 13,3 milliards de dollars, a indiqué la banque dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 2,76 milliards de dollars de bénéfice et 13,17 milliards de chiffre d'affaires.

Sa division de gestion de fortune a vu ses revenus grimper de 7 % à 7 milliards de dollars, tandis que ceux de la banque d'investissement, son autre grand pilier, se sont légèrement tassés, diminuant de 5 millions, à 3,2 milliards de dollars.

La banque, qui avait racheté Credit Suisse en 2023 sous la pression des autorités suisses afin d'éviter une faillite de son ex-concurrente, a relevé son objectif de réduction des coûts pour fin 2026 à 13,7 milliards de dollars, contre 13,5 milliards de dollars visés précédemment.

"En ce début de quatrième trimestre, le sentiment des investisseurs est à la prudence, sur fond de volatilité macroéconomique marquée, de tensions géopolitiques persistantes et d'incertitudes politiques liées aux élections, notamment aux Etats-Unis", note la banque dans le communiqué.

La banque estime toutefois qu'elle devrait "avoir atteint" ou "être proche" de son objectif de 14% qu'elle s'est fixée pour le ratio de fonds propres durs à fin 2026, y compris avec les provisions potentielles pour les rachats d'actions l'an prochain.

"Le processus politique relatif aux futures exigences réglementaires de la Suisse se poursuit et nous voulons continuer à y apporter une contribution constructive dans l'espoir que le Parlement parviendra à une solution qui assure la stabilité financière du pays sans imposer un coût excessif" et "sans affecter la compétitivité du groupe à long terme", ajoute la banque.