 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS affiche un bénéfice de $2,7 mds et accélère ses rachats d'actions
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 08:32

Ajouter Boursorama à vos sources

par Ariane Luthi

UBS UBSG.S a affiché mercredi un bénéfice net globalement conforme aux attentes au troisième trimestre et a accéléré son programme de rachat d'actions, alors que la banque reste préoccupée par les nouvelles exigences suisses en matière de fonds propres.

Le bénéfice net de la plus grande banque suisse s'est établi à 2,69 milliards de dollars (2,42 milliards d'euros), en hausse de 8% par rapport à l'année précédente, alors que les analystes tablaient sur 2,71 milliards de dollars, selon les prévisions consensuelles fournies par l'entreprise.

UBS a racheté pour 1,8 milliard de dollars d’actions au cours du trimestre et prévoit de mener à bien son programme de rachat de 3 milliards de dollars en février, plutôt qu’à la mi-2027 comme annoncé précédemment.

La banque a subordonné le montant et le rythme des rachats d’actions à l’issue d’une refonte de la réglementation bancaire suisse, à la suite de l’effondrement du Crédit Suisse en 2023 et à son rachat d’urgence par UBS, orchestré par l’État helvète.

Pour l’avenir, le sentiment des investisseurs reste prudent en raison de la volatilité macroéconomique, des tensions géopolitiques et de l’incertitude politique, a indiqué UBS.

Les performances d’UBS ont été soutenues par un afflux net de 55 milliards de dollars d’actifs dans la gestion de fortune mondiale, tiré par des entrées de 18 milliards de dollars en Asie et de 17 milliards de dollars dans les Amériques.

La rentabilité dans les Amériques s'est améliorée, la marge avant impôts ayant progressé de plus de 2 points de pourcentage, a indiqué UBS.

L’intégration de son ancien concurrent, le Crédit Suisse, est en bonne voie pour être achevée d’ici la fin de l’année, a ajouté la banque, et les économies de coûts cumulées d’ici fin 2026 sont désormais estimées à environ 13,7 milliards de dollars, contre environ 13,5 milliards auparavant.

Le ratio coûts/revenus de la banque est tombé à 72,3% à la fin du troisième trimestre, contre 77% un an plus tôt.

De nouvelles règles en matière de fonds propres applicables à UBS font actuellement l’objet de débats au sein d’une commission parlementaire suisse et devraient être examinées par la Chambre basse en décembre. Le mois dernier, la Chambre haute suisse a proposé des règles que UBS a jugées inacceptables.

Le président d’UBS a averti que la banque devrait réfléchir sérieusement à son avenir en Suisse si les exigences en matière de fonds propres s’avéraient trop strictes, et certains actionnaires ont appelé UBS à quitter la Suisse.

UBS espère que le Parlement trouvera une solution qui soutienne la stabilité financière de la Suisse sans imposer de coûts excessifs à ses actionnaires, clients et employés, a déclaré la banque lors de la présentation de ses résultats.

(Rédigé par Ariane Luthi ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

UBS GROUP
38,550 CHF Swiss EBS Stocks -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Le patron de la Fed, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 16 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux directeurs : la Fed tentée par l'abstention avant les élections de mi-mandat aux États-Unis
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:27 

    Le monde économique s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) opte pour un statu quo sur les taux directeurs mercredi, à quelques jours d'élections aux États-Unis largement centrées sur l'inflation que l'institution est chargée de combattre. Le deuxième ... Lire la suite

  • RussLe président russe Vladimir Poutine lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Moscou, le 28 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )
    La Russie réunit des dirigeants africains pour renforcer les liens
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:25 

    La Russie accueille à partir de mercredi une vingtaine de dirigeants d'Afrique pour un sommet visant à renforcer ses liens avec ce continent présenté par le Kremlin comme un "allié naturel". A l'occasion de ce troisième sommet Russie-Afrique, organisé mercredi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 889,45 +0,03%
GENFIT
11,26 +6,43%
STELLANTIS
4,168 +12,27%
Pétrole Brent
115,37 +1,02%
WORLDLINE
11,212 +9,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank