UBS affiche un bénéfice de $2,7 mds et accélère ses rachats d'actions

par Ariane Luthi

UBS UBSG.S a affiché mercredi un bénéfice net globalement conforme aux attentes au troisième trimestre et a accéléré son programme de rachat d'actions, alors que la banque reste préoccupée par les nouvelles exigences suisses en matière de fonds propres.

Le bénéfice net de la plus grande banque suisse s'est établi à 2,69 milliards de dollars (2,42 milliards d'euros), en hausse de 8% par rapport à l'année précédente, alors que les analystes tablaient sur 2,71 milliards de dollars, selon les prévisions consensuelles fournies par l'entreprise.

UBS a racheté pour 1,8 milliard de dollars d’actions au cours du trimestre et prévoit de mener à bien son programme de rachat de 3 milliards de dollars en février, plutôt qu’à la mi-2027 comme annoncé précédemment.

La banque a subordonné le montant et le rythme des rachats d’actions à l’issue d’une refonte de la réglementation bancaire suisse, à la suite de l’effondrement du Crédit Suisse en 2023 et à son rachat d’urgence par UBS, orchestré par l’État helvète.

Pour l’avenir, le sentiment des investisseurs reste prudent en raison de la volatilité macroéconomique, des tensions géopolitiques et de l’incertitude politique, a indiqué UBS.

Les performances d’UBS ont été soutenues par un afflux net de 55 milliards de dollars d’actifs dans la gestion de fortune mondiale, tiré par des entrées de 18 milliards de dollars en Asie et de 17 milliards de dollars dans les Amériques.

La rentabilité dans les Amériques s'est améliorée, la marge avant impôts ayant progressé de plus de 2 points de pourcentage, a indiqué UBS.

L’intégration de son ancien concurrent, le Crédit Suisse, est en bonne voie pour être achevée d’ici la fin de l’année, a ajouté la banque, et les économies de coûts cumulées d’ici fin 2026 sont désormais estimées à environ 13,7 milliards de dollars, contre environ 13,5 milliards auparavant.

Le ratio coûts/revenus de la banque est tombé à 72,3% à la fin du troisième trimestre, contre 77% un an plus tôt.

De nouvelles règles en matière de fonds propres applicables à UBS font actuellement l’objet de débats au sein d’une commission parlementaire suisse et devraient être examinées par la Chambre basse en décembre. Le mois dernier, la Chambre haute suisse a proposé des règles que UBS a jugées inacceptables.

Le président d’UBS a averti que la banque devrait réfléchir sérieusement à son avenir en Suisse si les exigences en matière de fonds propres s’avéraient trop strictes, et certains actionnaires ont appelé UBS à quitter la Suisse.

UBS espère que le Parlement trouvera une solution qui soutienne la stabilité financière de la Suisse sans imposer de coûts excessifs à ses actionnaires, clients et employés, a déclaré la banque lors de la présentation de ses résultats.

(Rédigé par Ariane Luthi ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)