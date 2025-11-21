UBS a achevé son programme de rachat d'actions 2025
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 10:32
L'établissement bancaire helvétique affirme ainsi avoir 'pleinement tenu ses plans de rachat d'actions pour 2025, en rachetant 3 milliards de dollars d'actions en 2025, dont 2 MdsUSD au cours du 2e semestre de l'année'.
Comme annoncé précédemment, UBS communiquera ses ambitions de rendement des capitaux pour 2026 en marge de la publication de ses résultats financiers du 4e trimestre et de l'année 2025, prévue en février prochain.
Valeurs associées
|29,670 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-2,27%
