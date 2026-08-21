Ubisoft : triple sommet déclinant, surveiller le support des 5,15 EUR

Ubisoft matérialise triple sommet déclinant sur la période estivale (6 EUR du 7 au 13 juillet, 5,9 EUR le 31 juillet, 5,64 EUR le 17 août) : il faut surveiller le support des 5,15 EUR (MM100, plancher du 6 août) car son enfoncement libèrerait un potentiel de repli jusque vers 4,7 EUR (plancher des 21 mai et 23 juillet) puis 4,30 EUR (report d'amplitude).
Valeurs associées
|5,2180 EUR
|Euronext Paris
|-1,73%
A lire aussi
-
Présidentielle: Tondelier débute ses journées d'été entre union de la gauche et candidature autonome
Tiraillée entre deux gauches qui veulent se "flinguer", la patronne des Ecologistes Marine Tondelier a débuté jeudi les universités d'été de son parti à Grenoble en défendant l'union de la gauche tout en maintenant à ce stade sa candidature à la présidentielle. ... Lire la suite
-
Le syndicat Solidaires finances publiques sonne l'alarme face aux carences techniques des systèmes d'information de l'administration fiscale, déjà pointées par la Cour des comptes et l'Inspection générale des Finances au cours des dernières années. Une semaine ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Uber) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,64% pour le Dow Jones .DJI , de 0,53% pour le Standard ... Lire la suite
-
Demandes d'asile, droit du sol et regroupement familial suspendus, création d'un centre de retour en Afrique de l'Est: à Mayotte, Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, a promis vendredi de mettre fin à l'"appel d'air" de l'immigration. "Si nous ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,1096
|-13,02%
|0,617
|+6,38%
|8 470,11
|+0,20%
|93,79
|+0,59%
|26,96
|+4,58%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer