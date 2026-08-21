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Ubisoft : triple sommet déclinant, surveiller le support des 5,15 EUR
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 14:28
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Ubisoft matérialise triple sommet déclinant sur la période estivale (6 EUR du 7 au 13 juillet, 5,9 EUR le 31 juillet, 5,64 EUR le 17 août) : il faut surveiller le support des 5,15 EUR (MM100, plancher du 6 août) car son enfoncement libèrerait un potentiel de repli jusque vers 4,7 EUR (plancher des 21 mai et 23 juillet) puis 4,30 EUR (report d'amplitude).

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