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Ubisoft recrute le vice-président d'Amazon Games pour diriger la franchise Tom Clancy
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société française de jeux vidéo Ubisoft UBIP.PA a annoncé mercredi avoir recruté Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games AMZN.O , pour diriger sa "Creative House 2", la division chargée de la gestion des jeux de la franchise Tom Clancy, tels que "Splinter Cell" et "The Division".

Hartmann a cofondé et dirigé 2K, filiale de Take-Two Interactive TTWO.O , la société à l'origine des franchises de jeux Borderlands, BioShock et Civilization.

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