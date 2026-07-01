Ubisoft recrute le vice-président d'Amazon Games pour diriger la franchise Tom Clancy

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La société française de jeux vidéo Ubisoft UBIP.PA a annoncé mercredi avoir recruté Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games AMZN.O , pour diriger sa "Creative House 2", la division chargée de la gestion des jeux de la franchise Tom Clancy, tels que "Splinter Cell" et "The Division".

Hartmann a cofondé et dirigé 2K, filiale de Take-Two Interactive TTWO.O , la société à l'origine des franchises de jeux Borderlands, BioShock et Civilization.