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Euro de natation: une soirée dorée pour Léon Marchand et Mary-Ambre Moluh
information fournie par AFP 15/08/2026 à 23:33
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Le Français Léon Marchand, sacré champion d'Europe du 200 m papillon, le 15 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le Français Léon Marchand, sacré champion d'Europe du 200 m papillon, le 15 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Devant un public bouillant, Léon Marchand et Mary-Ambre Moluh ont vécu une soirée de rêve samedi aux Championnats d'Europe de natation à Paris en remportant avec panache le 200 m papillon et le 100 m dos.

En l'espace de trente minutes, les milliers de supporters du centre aquatique de Saint-Denis ont entonné deux Marseillaises pour des titres individuels, les seules récompenses qui manquaient au bilan pourtant déjà satisfaisant de l'équipe de France.

Médaille d'or autour du cou, un Léon Marchand très ému, malgré ses quatre titres olympiques et ses sept titres mondiaux déjà acquis, a apprécié pleinement le premier sacre continental de son illustre carrière.

"C'était trop beau. Quelqu'un m'a dit que j'avais l'habitude, mais je n'ai pas du tout l'habitude. C'était incroyable. J'ai vécu encore un moment incroyable, toute la piscine résonnait, tout mon corps résonnait, de mes orteils jusqu'aux oreilles", a-t-il raconté.

Sur l'eau, il a terminé avec plus de 2 secondes 30 centièmes sur son premier poursuivant, signant au passage la meilleure performance de l'année sur 200 m papillon (1 min 51 sec 72). Mais jusqu'au bout, le Toulousain s'est employé pour gagner.

D'abord car il a eu une préparation perturbée par une blessure à l'adducteur, survenue lors des Championnats de France. Aussi parce que son partenaire d'entraînement chez Bob Bowman, le Hongrois Hubert Kos, lui a longtemps tenu tête dans une ligne d'eau voisine.

"Je suis hyper content de m'être accroché ces dernières semaines pour venir et faire ce que je pouvais sur le papillon et sur le crawl. Donc je suis assez fier de moi", a souligné le nageur de 24 ans.

"Dans le train" pour LA

Pour le dernier jour de compétition dimanche, il s'attaquera à un nouveau défi en vue de Los Angeles: mesurer son potentiel sur le 400 m nage libre, une discipline qu'il n'a jamais pleinement explorée au plus haut niveau.

Sauf une éventuelle apparition en relais, Mary-Ambre Moluh a elle terminé sa semaine à Saint-Denis, mais de la plus belle des manières. Après avoir remporté l'or du relais mixte 4x100 m 4 nages et l'argent en 50 m dos, elle a conclu par un titre sur 100 m dos.

"Je pense que c'était vraiment le moment de le faire. À deux ans des Jeux de Los Angeles, se mettre dans la bonne trajectoire pour être parmi les meilleures. Je pense que c'était le moment de monter dans le train", a-t-elle estimé.

La Française Mary-Ambre Moluh, championne d'Europe du 100 m dos et sa compatriote Pauline Mahieu (3e), le 15 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La Française Mary-Ambre Moluh, championne d'Europe du 100 m dos et sa compatriote Pauline Mahieu (3e), le 15 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Moluh a amélioré son propre record d'Europe de cinq centièmes, avec un chrono de 57 sec 94 pour devancer la Néerlandaise Marrit Steenbergen (58 sec 56) et sa compatriote Pauline Mahieu (58 sec 77), rendant la soirée encore plus belle.

"On en parlait, de faire un doublé, de marquer les esprits. En plus Pauline fait un super chrono, donc c'est génial pour le dos français, ici, en France, à Paris, chez nous", a apprécié Moluh.

La nageuse de 20 ans, étudiante à Berkeley aux Etats-Unis, s'est révélée au début de l'été aux Championnats de France, gagnant le 50 m nage libre, le 50 m dos et le 100 m dos.

Malgré un dernier 15 mètres "très compliqué" samedi, selon son entraîneur en équipe de France Michel Chrétien, elle est désormais parfaitement lancée vers 2028: "Cela laisse présager le meilleur pour le futur. Quand elle équilibrera mieux son 100 m dos, elle sera encore plus performante". Encore de bonnes raisons de rêver.

Sport
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