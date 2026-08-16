Un Boeing 787 de Vietnam Airlines est retourné à Munich après un incident au décollage, selon Flightradar24

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Un avion de Vietnam Airlines HVN.HM est retourné samedi à Munich après avoir tourné pendant plus de deux heures pour brûler du carburant, le Boeing BA.N 787 ayant, selon le site de suivi des vols Flightradar24, dépassé la piste lors du décollage.

Les passagers ont été évacués à l'aide des toboggans et les pompiers étaient sur place, selon Flightradar24.

Vietnam Airlines a déclaré dans un communiqué que le vol à destination de Hanoï était revenu à son aéroport de départ après le décollage en raison d’un « problème technique » que la compagnie n’a pas précisé.

« L’équipage a suivi toutes les procédures requises et a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Munich. Les passagers et les membres d’équipage sont sains et saufs », a indiqué la compagnie aérienne.

Vietnam Airlines a précisé qu’elle coordonnait ses efforts avec les autorités et les parties concernées pour inspecter l’appareil.

L’aéroport de Munich a indiqué sur son site web avoir fermé sa piste nord, précisant que le trafic aérien pourrait être perturbé pour le moment.

Selon les données de Flightradar24, la piste nord fermée par l’aéroport est celle sur laquelle l’avion a atterri, et non la piste sud d’où il avait décollé.

L’aéroport de Munich et Boeing n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures d’ouverture habituelles.