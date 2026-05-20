information fournie par Boursorama avec AFP • 20/05/2026 à 18:34

Ubisoft : perte annuelle nette record due aux annulations et reports de jeux

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a connu une perte nette record pour son exercice décalé 2025-2026 à 1,47 milliard d'euros, du fait d'une réorganisation interne, a-t-il annoncé mercredi lors de la présentation de ses résultats annuels.

Fin janvier, le groupe avait prévenu que les résultats de son exercice pâtiraient de cette restructuration qui a entrainé l'annulation de sept jeux et le report de six autres.

Celle-ci verra la moitié des studios d'Ubisoft être répartis dans cinq structures, appelées "maisons de créations", tandis que l'autre moitié servira de soutien aux différents projets.

"Cette transformation sur deux ans implique des décisions difficiles et une performance financière de court terme décevante", a reconnu le PDG et fondateur du groupe Yves Guillemot, cité dans un communiqué.

Ubisoft s'attend également à un exercice 2026-2027 difficile, "un point bas dans notre trajectoire" selon son patron, "compte tenu d'un calendrier de sorties limité et de coûts de restructuration".

L'éditeur anticipe des "réservations nettes" ("net bookings"), indice de référence du groupe qui désigne les ventes hors revenus différés, et une marge opérationnelle en baisse "d'un pourcentage à un chiffre élevé" sur l'année.

Il pourra toutefois compter sur la sortie le 9 juillet de "Assassin's Creed Black Flag Resynced", remake de l'un des épisodes les plus appréciés de sa saga phare, et de plusieurs "jeux premium" encore non annoncés.

Au quatrième trimestre, les "réservations nettes" du groupe s'élèvent à 415 millions d'euros, en baisse de 54%.

Sur l'année, cet indicateur recule de 17,4%, à 1,52 milliard d'euros, l'éditeur français n'ayant sorti aucun titre majeur durant cette année fiscale, exception faite du jeu de stratégie "Anno 117 : Pax Romana".

Ubisoft s'attend toutefois à un "fort rebond" à partir de l'exercice 2027-2028 et l'arrivée de titres issus de ses principales marques, notamment Assassin's Creed et Far Cry.

Avec la série guerrière Rainbow Six, ces trois sagas sont désormais réunies au sein de sa nouvelle filiale Vantage Studios, codétenue par le chinois Tencent.