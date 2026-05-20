Guy Savoy, chef étoilé et désormais immortel

Le chef Guy Savoy lors de son installation à l'Académie des Beaux-Arts à Paris le 20 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Un chef étoilé parmi les immortels : Guy Savoy, emblème du "restaurant à la française", dont la perte de la troisième étoile au Michelin avait suscité un choc, est devenu le premier cuisinier à entrer à l'Académie des beaux-arts.

Son restaurant, avec vue sur la Seine, logé dans la Monnaie de Paris, est d'ailleurs voisin de la prestigieuse institution culturelle. Et sur le Quai de Conti, le monde est petit.

Le restaurateur de 72 ans, élu il y a deux ans mais installé mercredi, démarre ses journées dans ses cuisines : il goûte, rectifie et patrouille en salle, où se presse le gratin intellectuel, politique et économique parisien, puis s'éclipse dès 14H00 pour l'une des fameuses "séances" à l'Académie.

"Moi qui nourris depuis 57 ans les convives, là, c'est moi qui suis nourri", dit à l'AFP Guy Savoy, qui voit dans cette élection un "pantagruélique honneur".

Amoureux des arts comme des lettres, il cite Guy de Maupassant puis George Sand, et rappelle que la haute culture "célèbre la cuisine depuis des décennies et il est temps de s'en apercevoir".

Le chef isérois porte le traumatisme, lointain et toujours affleurant, du mépris social pour sa vocation.

"Dès que j'ai su lire, écrire et compter, je me suis profondément ennuyé, j'avais besoin de concret et d'instantanéité", dit-il de son enfance à Bourgoin-Jallieu, en Isère.

"En ce moment, tout me revient : le mépris des profs, la honte que je ressentais pour mon envie de faire de la cuisine", confie-t-il, s'attardant sur la fois où, pour aller chercher des citrons à l'épicerie d'en face, il a enlevé sa veste maculée pour ne pas être vu ainsi dans la rue.

- Générosité -

Le chef français Guy Savoy l(à gauche brandissant son épée d'académicien) lors de son installation à l'Académie des Beaux-Arts à Paris le 20 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Fils d'un jardinier et d'une restauratrice, Guy Savoy a pourtant baigné dans l'univers de la gastronomie dès son enfance.

Il a commencé son apprentissage comme maître chocolatier, avant de le poursuivre en tant que cuisinier chez les Frères Troisgros, à Roanne. Il y a noué une grande amitié avec Bernard Loiseau, qui s'est donné la mort en 2003 sur fond de rumeurs autour de la perte de sa troisième étoile.

Guy Savoy décroche sa première étoile alors qu'il n'a que 27 ans, en 1980. Quelques années plus tard, il ouvre son Restaurant Guy Savoy, à deux pas des Champs-Élysées. Un restaurant jumeau existe depuis 2006 à Las Vegas, dans le Caesars Palace. En 2015, il migre au sein de l'Hôtel de la Monnaie.

Dans un décor prestigieux, la cuisine reste classique, mais précise, comme ce foie gras cuit à la cire d'abeille et servi poché en bouillon safrané, ou son plat de renommée, la soupe d'artichaut à la truffe noire et brioche feuilletée.

"Ce qui me caractérise peut-être, c'est la générosité", avance Guy Savoy, dont le restaurant a servi d'inspiration pour le décor du film de Disney "Ratatouille".

Un peu excentrique, il fait venir, à la fin du repas, un féérique et régressif chariot de mignardises à volonté : glaces, sorbets, guimauves, tartelettes, mousses au chocolat et bonbons.

Dans le salon d'apparat, la cohorte redoutée du "Club des 100", une confrérie secrète de gourmets français, déguste en exclusivité une recette de pigeons, encadrée par des œuvres de la collection de l'homme d'affaires François Pinault. Le chef parisien est connu pour son entregent, son restaurant étant un repaire d'artistes, d'intellectuels, et de dignitaires étrangers.

"Ce n'est pas un lieu de pouvoir. C'est un lieu civilisé", se défend, malicieux, celui qui se présente comme "un simple aubergiste".

Son affaire a pourtant été rétrogradée par le Guide Michelin en 2023. La perte de ce troisième macaron reste un mystère, d'autant que "Guy Savoy" est encore et toujours considéré comme "le meilleur restaurant au monde" par La Liste, le guide le plus sélectif de la gastronomie, qui agrège les avis de clients et de critiques internationaux.

"Une simple péripétie de la vie", balaie le chef.