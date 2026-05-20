Elior annonce un bénéfice net divisé par deux au 1S, pénalisé par un contentieux en Italie

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi un bénéfice net divisé par deux sur un an à 21 millions d'euros pour son premier semestre décalé, pénalisé par un contentieux sur un contrat en Italie.

Le chiffre d'affaires a dans le même temps reculé légèrement de 1% en publié et progressé de 1,3% en organique (hors effets de change), à 3,18 milliards d'euros.

"Il est important de noter une provision des pertes à terminaison prudente de 25 millions d'euros comptabilisée sur ce premier semestre au titre du contrat avec un opérateur ferroviaire italien dans le contexte d'un contentieux tarifaire toujours en cours", a souligné le directeur financier du groupe, Didier Grandpré, lors d'un échange avec des journalistes.

"Hors cet impact exceptionnel, notre marge nette s'établit à 1,4%, ce qui représente une légère amélioration par rapport au premier semestre 2024/2025" où la marge était de 1,3%, a-t-il ajouté.

Elior annonce ainsi revoir à la baisse sa prévision de croissance organique du chiffre d’affaires désormais comprise entre 1% et 2% contre 3% à 4% initialement communiquée ainsi que sa marge d'EBITA "ajusté hors élément exceptionnel autour de 3%" contre entre 3,5% et 3,7% initialement communiqué.

"Certains contrats signés récemment comme la restauration scolaire et la propreté de 113 collèges dans les Yvelines ou celui pour une grande banque dans le quartier de la Défense ne devraient générer du chiffre d'affaires qu'après les vacances estivales, ce qui retarde leur contribution au chiffre d'affaires et à la rentabilité par rapport à nos hypothèses initiales", selon Didier Grandpré.

Elior publie ses comptes selon un calendrier décalé: le premier semestre court d'octobre à mars et le second d'avril à septembre.

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la restauration collective s'élève à 2,32 milliards (-2,3% en publié mais +0,9% en organique) et celui des services (nettoyage, entretien d'espaces verts...) à 856 millions d'euros (+2,9% et +2,6%).

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, a été repris en avril 2023 par le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices DMS à Elior.

Le groupe avait annoncé en novembre avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice 2024-2025 pour la première fois depuis 2019, avec un bénéfice net de 88 millions d'euros.