Ubisoft nomme Christoph Hartmann à la tête de la Maison de Création 2

Le groupe a annoncé la nomination de Christoph Hartmann au poste de directeur général de l'une des entités clés de son nouveau modèle opérationnel : Maison de Création 2.

Cette Maison de Création regroupe les équipes en charge de franchises axées sur les jeux compétitifs et coopératifs, notamment Tom Clancy's The Division, Ghost Recon et Splinter Cell. Elle accueillera également March of Giants, un futur MOBA free-to-play acquis par Ubisoft en décembre dernier.

Christoph Hartmann sera chargé de définir la stratégie de l'entité et de piloter le développement à long terme de son portefeuille de licences.

Le dirigeant affiche plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo. Il a notamment passé deux décennies chez Take-Two Interactive, où il a cofondé 2K Games et dirigé le développement de franchises à succès comme Borderlands, BioShock, Sid Meier's Civilization, NBA 2K et XCOM.

Plus récemment, il occupait les fonctions de vice-président d'Amazon Games, où il supervisait l'ensemble des activités liées aux jeux.