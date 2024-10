Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: confirme ses objectifs financiers sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 25 s'élève à 348,4 ME au deuxième trimestre 2024, en baisse de -36,3% (-36,1% à taux de change constants), par rapport aux 547,1 ME réalisés au deuxième trimestre 2023-24.



Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 671,9 ME au premier semestre 2024-25, en baisse de 19,6% (19,7% à taux de change constants) par rapport aux 836,0 ME réalisés au premier semestre 2023-24.



Le net bookings du deuxième trimestre 2024-25 s'élève à 352,3 ME, en baisse de -36,5% (-36,3% à taux de change constants) par rapport aux 554,8 ME réalisés au deuxième trimestre 2023-24.



Le net bookings au premier semestre 2024-25 s'élève à 642,3 ME, en baisse de 21,9% (21,9% à taux de change constants) par rapport aux 822,4 ME réalisés au premier semestre 2023-24.



Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à -252,1 ME contre 43,5 ME réalisés au premier semestre 2023-24.



Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à -208,1 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -1,64E. Ils s'étaient respectivement élevés à 1,7 ME et 0,01E sur le premier semestre 2023-24.



Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -246,7 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,94E. Ils s'élevaient respectivement à -34,3 ME et -0,28E sur le premier semestre 2023-24.



'Le net bookings pour le troisième trimestre 2024-25 devrait s'élever à environ 380 ME' indique le groupe.



Sur l'exercice 2024-25, la société confirme ses objectifs financiers. Elle prévoit désormais un net bookings d'environ 1,95 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre.





