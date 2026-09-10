Uber, WeRide et AVOMO ont reçu le premier permis national espagnol pour les véhicules autonomes

WeRide, Uber Technologies, et AVOMO, la division véhicules autonomes du groupe Moove Cars ont annoncé avoir reçu le premier permis national espagnol pour les véhicules particuliers autonomes de niveau 4 circulant sur les routes publiques, délivré par la Direction générale du trafic (DGT) dans le cadre ES-AV.

Cette autorisation marque une étape réglementaire majeure vers le lancement du premier service de véhicules autonomes commerciaux en Espagne.

La Communauté de Madrid, avec sa forte demande de transport domicile-travail et son écosystème mature de covoiturage, constitue une base idéale pour les services de mobilité autonome.

Ce lancement marque le début de l'entrée conjointe de WeRide et Uber sur le marché espagnol et représente la quatrième des 15 villes dans le cadre du partenariat stratégique WeRide-Uber, avec 11 autres villes à découvrir d'ici 2030.

Dans le cadre de ce partenariat mondial, WeRide et Uber prévoient de déployer des dizaines de milliers de véhicules autonomes.

Les opérations commerciales en Espagne devraient commencer d'ici la fin de 2026.

Le permis permet à WeRide, Uber et AVOMO de commencer des activités de préparation au déploiement telles que la cartographie, la validation des itinéraires et les tests de préparation opérationnelle.

La phase initiale déploiera vingt véhicules équipés de la toute dernière technologie de conduite autonome de WeRide, sous la supervision d'un spécialiste des véhicules embarqués, et sera déployé dans diverses zones à forte demande de la région du Grand Madrid.

" La région de Madrid est une porte d'entrée clé pour notre expansion européenne et, avec des partenaires comme Uber et AVOMO, nous sommes un pas plus proches d'apporter la mobilité autonome en Espagne avant la fin de 2026 ", a déclaré Jennifer Li, directrice financière et responsable international chez WeRide.

" La région de Madrid s'impose rapidement comme l'un des environnements les plus avant-gardistes d'Europe pour la mobilité autonome, et nous sommes ravis de travailler aux côtés de nos partenaires pour contribuer à concrétiser cette vision ", a déclaré Sarfraz Maredia, responsable mondial de la mobilité autonome et de la livraison chez Uber.