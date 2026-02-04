 Aller au contenu principal
Uber vise un bénéfice inférieur aux estimations au T1 après un T4 en-dessous des attentes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 13:32

Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi prévoir un bénéfice en-dessous des attentes du marché pour le premier trimestre, la société de VTC affichant des résultats inférieurs aux estimations pour le quatrième trimestre.

Le groupe anticipe un bénéfice par action ajusté de 0,65 à 0,72 dollar (0,55 à 0,61 euros) pour le premier trimestre, contre 0,76 dollar attendu en moyenne par les analystes.

Au quatrième trimestre, Uber a enregistré un bénéfice de 0,71 dollar, alors que les analystes en attendaient 0,79.

Le nombre de trajets du groupe a augmenté de 22% au quatrième trimestre, davantage de consommateurs ayant opté pour les offres abordables, telles que les trajets partagés et d'autres produits de mobilité à moindre coût.

Uber avait déclaré en novembre modérer délibérément le rythme de croissance de ses marges après avoir démontré au cours des dernières années que son modèle économique pouvait générer des bénéfices à grande échelle.

Uber avait déclaré que les investissements dans des offres abordables et à bas prix étaient en partie responsables de l'accélération de la croissance de la mobilité, même s'ils pesaient sur les gains de marge à court terme.

Selon les données compilées par LSEG, le montant brut des réservations, qui mesure la valeur totale des courses, des livraisons et des autres services, devrait se situer entre 52,0 et 53,5 milliards de dollars pour le premier trimestre, au-dessus des estimations de 51,16 milliards de dollars.

Le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré que l'amélioration des conditions tarifaires et la baisse des coûts d'assurance devraient soutenir une croissance plus rapide aux États-Unis et une augmentation des marges cette année.

La société a déclaré que les réservations brutes trimestrielles avaient augmenté de 22% pour atteindre 54,14 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires avait augmenté d'environ 20% pour atteindre 14,37 milliards de dollars.

Uber a également déclaré qu'un changement dans la manière dont sont comptabilisées certaines parties de ses activités au Royaume-Uni à partir de janvier réduira la marge bénéficiaire déclarée dans le secteur de la mobilité d'environ 350 points de base au premier trimestre et sur l'année, sans affecter la rentabilité sous-jacente.

Uber a par ailleurs annoncé que Prashanth Mahendra-Rajah, directeur financier depuis novembre 2023, quittera ses fonctions et que Balaji Krishnamurthy, ancien cadre de Goldman Sachs qui a rejoint la société en 2019, le remplacera.

Le titre d'Uber chutait de plus de 8% avant la cloche.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

UBER TECH
77,880 USD NYSE -3,68%
