Wall Street vue prudente, l'Europe dans le vert malgré les doutes sur l'IA

Wall Street est attendue sur une note prudente et les Bourses européennes progressent mercredi à mi-séance, tandis que le repli se poursuit sur les secteurs technologique et des médias et que le laboratoire danois Novo Nordisk est pénalisé par ses perspectives moroses.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones, de ‍0,23% pour le Standard & Poor's-500 et stable pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,14% à 8.272,74 points vers 12h21 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,10% et à Londres, le FTSE 100 prend 1,30%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,57% et le Stoxx 600 prend 0,61%.

La progression des compartiments cycliques, comme la chimie et l'automobile, compensent le repli des secteurs de la technologie et de la publicité, toujours pénalisés par ‌les craintes liées à l'impact que l'IA pourrait avoir sur leurs modèles économiques.

L'un des catalyseurs des ventes massives, particulièrement intenses mardi, est le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui automatise les tâches dans les domaines juridique, commercial, marketing et de l'analyse de données.

Côté macroéconomie, la croissance des prix dans la zone euro a atteint en janvier son plus bas niveau depuis septembre 2024, ralentissant à 1,7%, un chiffre ​conforme aux attentes, tandis que l'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, de l'énergie, de l'alcool et du tabac, s'est établi à 2,2% en janvier.

Selon la plupart des économistes, ces chiffres devraient ⁠inciter la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir ses taux inchangés jeudi à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

"Avec une inflation sous-jacente encore un peu trop élevée pour être rassurante et des prévisions selon lesquelles l'économie de la zone euro devrait reprendre de la vigueur plus tard dans l'année, nous pensons que le scénario le plus probable est que la BCE maintiendra ⁠ses taux inchangés dans un avenir prévisible", a déclaré Diego Iscaro, responsable de l'économie européenne ‍chez S&P Global Market Intelligence.

Les investisseurs analysent également les indicateurs d'activité PMI pour la zone euro pour le secteur privé, dont la croissance a ralenti en ⁠janvier pour le second mois consécutif alors que la demande a stagné et que les embauches sont à l'arrêt.

Le secteur des médias, qui comprend les groupes de publicité, perd 1,29% et celui de la technologique abandonne 0,98%.

À Paris, Publicis, qui a chuté de 9,2% mardi, recule encore de 3,6% mercredi et accuse le plus fort repli du CAC 40. Barclays a par ailleurs abaissé mercredi la note du géant français de la ​publicité, invoquant un scénario de "déjà-vu" où les résultats solides ne parviennent pas à stimuler les actions dans un contexte de pessimisme des investisseurs face aux risques liés à l'IA.

À Francfort, SAP SE cède 3,4% et LSEG abandonne 2,2% à Londres.

Crédit Agricole cède 2,6%, pénalisé par un quatrième trimestre marqué par d'importantes provisions et une hausse des coûts.

Soitec s'envole de plus de 19%, signant la plus forte hausse de l'indice SBF 120, après des résultats trimestriels jugés rassurants dans un ⁠contexte toujours difficile pour le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs.

Wendel, qui a signé un accord avec Henkel en vue de céder au groupe allemand de produits de nettoyage sa participation majoritaire dans le fabricant de ​produits chimiques Stahl Holdings, prend 7,20%.

Le compartiment européen de la santé (-0,66%) est plombé par le plongeon du laboratoire danois Novo Nordisk (-15,9%), qui a fait état la ​veille de perspectives bien plus pessimistes que prévu pour ​2026 et signalé des défis à venir sur le marché des traitements contre l'obésité.

TAUX Les rendements des obligations de référence de la zone euro reculent légèrement après la publication des données sur l'inflation du bloc, qui montrent un ralentissement des ​pressions sur les prix en janvier, même si cela ne devrait pas empêcher la BCE de maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

Le rendement ⁠du Bund allemand à dix ans cède près de deux points de base à 2,8695%. Le deux ans abandonne 1,4 point de base à 2,0857%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est quasi inchangé à 4,2775%, tandis que celui de l'obligation à deux ans prend un point de base à 3,5820%.

CHANGES Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, les investisseurs digérant la fin du court "shutdown" entré en vigueur samedi mais qui va néanmoins perturber la publication de statistiques attendues cette semaine comme le rapport clé sur l'emploi américain, qui ne sera pas publié comme prévu vendredi.

Les investisseurs devront se contenter du rapport du cabinet de conseil privé ADP, prévu mercredi à 13h15 GMT.

L'euro perd 0,06% à 1,1811 dollar.

Les ‌cours du brut sont en légère hausse après le regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, l'armée américaine ayant déclaré mardi avoir abattu un drone iranien en approche du porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln en mer d'Oman.

Des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran doivent toutefois se tenir vendredi à Oman, où plusieurs sessions de discussions ont déjà eu lieu au sujet du programme nucléaire de Téhéran, alors que Washington laisse planer la menace d'une intervention militaire contre la République islamique.

Le Brent prend 0,21% à 67,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,32% à 63,41 dollars.

Le prix de l'or poursuit sa remontée, gagnant 2,2% à 5.047,86 dollars l'once ves 14h08. Après la déroute de vendredi et lundi, les investisseurs se ruent à nouveau vers cette valeur refuge dans un contexte de nouvelles tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran.

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA Rapport ADP sur les ‌créations janvier 48.000 41.000

de postes

USA 15h00 Indice ISM des services janvier 53,5 53,8*

