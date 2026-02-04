 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly: La prévision de bénéfice 2026 dépasse les attentes, mise sur les médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:58

Vue d'un drone montrant le logo d'Eli Lilly

Vue d'un drone montrant le logo d'Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé mercredi prévoir pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations ‍de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité alors que le groupe pharmaceutique le ‌plus coté au monde s'apprête à lancer cette année son comprimé amaigrissant oral.

Pour 2026, Eli Lilly table ​sur un bénéfice par action ajusté compris entre 33,50 ⁠et 35 dollars, dépassant les 33,23 dollars par action attendus par les analystes, selon les ⁠données LSEG.

Pour le ‍quatrième trimestre, le groupe pharmaceutique américain a fait ⁠état d'un bénéfice ajusté de 7,54 dollars par action au quatrième trimestre. Les analystes s'attendaient à 6,67 dollars.

Le chiffre ​d'affaires trimestriel du groupe, à 19,29 milliards de dollars, dépasse également les attentes des analystes, qui tablaient sur 17,96 ⁠milliards.

En avant-Bourse, l'action gagnait 8,15%.

L'année dernière, Eli ​Lilly est devenue la première société pharmaceutique à ​atteindre une valorisation ​de 1.000 milliards de dollars, portée par le succès ​de son médicament amaigrissant Zepbound ⁠et à un marché du traitement de l'obésité en pleine expansion.

Les perspectives optimistes d'Eli Lilly contrastent fortement avec celles de son concurrent Novo Nordisk, qui a mis en garde ‌contre des pressions "sans précédent" sur les prix en 2026 après avoir inquiété les investisseurs avec des prévisions de ventes moroses cette année.

(Rédigé par Mariam Sunny à Bangalore, avec la contribution de Sahil Pandey ; version française Coralie Lamarque ; édité ‌par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un immeuble touché par une frappe russe à Kharkiv, en Ukraine, le 3 février 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Moscou fait pression sur Kiev, les négociations sur la guerre redémarrent à Abou Dhabi
    information fournie par AFP 04.02.2026 15:05 

    La Russie a menacé mercredi de poursuivre les hostilités en Ukraine si Kiev n'acceptait pas ses conditions, au moment où un nouveau cycle de négociations en présence des Américains démarrait à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre. ... Lire la suite

  • Un homme prosté sur le corps d'une personne tuée dans une frappe israélienne, à l'hôpital Al-Chifa le 4 février 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Frappes israéliennes meurtrières à Gaza, le poste frontalier de Rafah entrouvert
    information fournie par AFP 04.02.2026 15:02 

    Des bombardements israéliens ont fait 21 morts mercredi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. ... Lire la suite

  • siège d'Amundi (Crédit: / Amundi)
    Oddo BHF relève sa cible sur Amundi après les résultats
    information fournie par Zonebourse 04.02.2026 14:59 

    Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Amundi , avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 euros à fin 2026 (c'est à dire après détachement du DPS) pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle et le montant de SBB (programme de rachat d'actions) ... Lire la suite

  • Vienne, en Autriche, le 2 octobre 2025. ( AFP / JOE KLAMAR )
    Autriche: l'inflation se normalise à 2% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.02.2026 14:55 

    Le taux d'inflation en janvier a décéléré à 2% en glissement annuel en Autriche, selon les premières estimations publiées mercredi, après des hausses de prix supérieures à la moyenne de la zone euro qui amplifiaient le mécontentement. "La seule baisse des prix ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank