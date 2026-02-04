Autriche: l'inflation se normalise à 2% sur un an

Vienne, en Autriche, le 2 octobre 2025. ( AFP / JOE KLAMAR )

Le taux d'inflation en janvier a décéléré à 2% en glissement annuel en Autriche, selon les premières estimations publiées mercredi, après des hausses de prix supérieures à la moyenne de la zone euro qui amplifiaient le mécontentement.

"La seule baisse des prix de l'énergie de 4,9% a réduit le taux d'inflation de 1,2 point de pourcentage par rapport à décembre 2025", selon l'institut Statistik Austria.

Depuis 2021, la forte inflation déstabilise le pays industriel exportateur. Elle restait encore élevée en 2025, à 3,6%, malgré un ralentissement par rapport aux pics précédents.

A titre de comparaison, les données d’Eurostat montrent que l'inflation relevée en zone euro n’était que de 1,9% sur un an en décembre 2025, soit près de deux fois moins que celle observée en Autriche qui en est membre.

En juillet, le Fonds monétaire international (FMI) avait expliqué dans un communiqué que la hausse des prix restait "élevée dans le secteur des services" et subissait "l'expiration des mesures d'allègement des prix de l'énergie".

L'économie autrichienne a accusé le coup, après la fin des importations de gaz russe bon marché dans l'Union européenne et le FMI craignait une "fragilisation" de sa compétitivité, faute de "convergence de l'inflation", pointant des hausses de salaires dépassant la moyenne de la zone euro.

Mais les mesures de consolidation budgétaire à court terme prises par le gouvernement ont contribué à réduire les pressions inflationnistes, selon le FMI.

Le parti conservateur au pouvoir ÖVP s'est félicité de ce résultat, les attribuant aux "accords salariaux de l'année passée".

La coalition au pouvoir, formée de l'ÖVP, du parti social-démocrate SPÖ et des libéraux de Neos pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, est sous pression en raison de l'inflation.

Le parti FPÖ (extrême droite), arrivé en tête aux dernières législatives mais incapable de se trouver un partenaire pour gouverner, lui reproche sa gestion économique.

selon le dernier sondage de l'institut Market datant du 27 janvier et publié sur le site PolitPro, le FPÖ a progressé de 7,2 points par rapport aux élections de 2024, et reste le premier parti d'Autriche avec 36% des intentions de vote.