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Uber va racheter ezCater pour 2,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 14:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter ezCater pour 2,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

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