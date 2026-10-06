Uber va racheter ezCater pour 2,3 milliards de dollars

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Uber UBER.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter ezCater pour 2,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.