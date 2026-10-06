Uber va racheter ezCater pour 2,3 milliards de dollars

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La Bourse de Paris a terminé dans le vert mardi, au terme d'une séance marquée par un recul des prix du pétrole et des taux d'intérêt de la dette française ayant soulagé les marchés. Le CAC 40 a pris 0,40% à 7.865,07 points, en hausse de 30,97 points. Lundi, l'indice ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•06.10.2026•18:22•
L'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête visant Suno, une société américaine spécialisée dans la génération de musique par intelligence artificielle (IA). L'autorité s'intéresse en particulier aux dispositions relatives ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•06.10.2026•18:20•
Toutes les supérettes de proximité 7-Eleven en Inde ont fermé en septembre, a annoncé mardi la maison mère japonaise de l'enseigne, des médias rapportant que le géant de la distribution avait eu du mal à faire face à la concurrence locale. "Nous confirmons que ...
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information fournie par Zonebourse•06.10.2026•18:20•
Forvia, groupe mondial des technologies de mobilité et des solutions durables, et le groupe Anand (l'un des principaux fabricants indiens de systèmes et de composants automobiles) ont signé un accord de coentreprise (JV) visant à renforcer leur présence sur le ...
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