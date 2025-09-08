Uber, Tesla, Robinhood... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé qu'un essai clinique de phase 3 avait atteint son principal critère d'évaluation selon des résultats préliminaires. L'étude porte sur le Jaypirca, un inhibiteur non-covalent de la tyrosine kinase de Bruton, comparé à la chimiothérapie chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome lymphocitaire à petites cellules. Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie.

Pfizer /BioNTech

Pfizer et BioNTech ont dévoilé les premiers résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 en cours, évaluant la sécurité, la tolérance et l'immunogénicité d'une dose de 30 µg de son vaccin contre la Covid-19. Ce dernier est adapté à la souche LP.8.1 chez les adultes de 65 ans et plus et chez les adultes de 18 à 64 ans présentant au moins une affection sous-jacente augmentant le risque de Covid-19 grave. Les données publiées révèlent une augmentation significative des anticorps neutralisants dirigés contre la souche LP.8.1 du SARS-CoV-2 après la vaccination.

Robinhood/AppLovin

Le broker en ligne, Robinhood, et la spécialiste de l'adtech, AppLovin, sont attendus en forte hausse à Wall Street dans la perspective de leur inclusion dans l'indice S&P500. Ils intègreront l'indice américain le 22 septembre, à l'ouverture. Robinhood affiche une capitalisation de près de 90 milliards de dollars et, AppLovin, de plus de 165 milliards de dollars.

Tesla

La part de marché de Tesla aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis l'année 2017, affirme Reuters citant les données du cabinet d'études Cox Automotive. Au mois d'août, les ventes de la marque Tesla ont représenté 38 % des ventes totales de véhicules électriques au pays de l'Oncle Sam, alors qu'à une époque, elles s'élevaient à 80 %. Les données de Cox révèlent que le groupe d'Elon Musk est confronté à l'apparition de nouveaux concurrents et sa gamme de voitures est vieillissante.

Uber/Momenta

Uber et le Chinois Momenta, une société spécialisée dans la conduite autonome, ont annoncé leur intention de tester des véhicules autonomes de niveau 4 en Allemagne dès l'an prochain. La collaboration va permettre d'intégrer la technologie de conduite autonome avancée basée sur l'intelligence artificielle de Momenta à la plateforme mondiale d'Uber. L'objectif est de proposer des services de robotaxis sûrs, évolutifs et performants. Les tests se dérouleront dans la ville de Munich en 2026 avant de s'étendre à d'autres villes européennes.