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Uber recule après avoir publié des prévisions de bénéfices décevantes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action Uber Technologies UBER.N recule de 2,6 % à 64,86 dollars lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité

** La plateforme de VTC et de livraison prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 95 cents et 99 cents par action, en deçà des attentes de Wall Street qui s'élèvent à 1,06 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** La société indique que le conflit au Moyen-Orient a pesé de 75 points de base sur la croissance des réservations de Mobility et qu’elle table sur un impact de 100 points de base au quatrième trimestre

** La société table sur un chiffre d’affaires brut compris entre 63,25 milliards et 65,25 milliards de dollars, contre des estimations des analystes à 64,42 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 18 % depuis le début de l'année

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