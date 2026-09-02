Uber progresse grâce à son projet de suppression de 3 300 emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions d'Uber Technologies UBER.N progressent de 2 % à 76,80 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** prévoit de supprimer 3 300 postes, soit environ 10 % de ses effectifs mondiaux

** Ces suppressions d’emplois réduiront de 20 % le nombre de cadres au sein de l’entreprise, a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi dans un e-mail adressé aux employés

** Selon son rapport annuel, la société de VTC comptait environ 34 000 employés dans le monde à la fin de l’année dernière

** Sur 52 maisons de courtage, 45 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, six “conserver” et une “vendre”; leur objectif de cours médian est de 101 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 7,9 % depuis le début de l'année