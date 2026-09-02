Ryanair prévoit de réduire ses vols en hiver pour limiter ses coûts de carburant

( AFP / PAU BARRENA )

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé mercredi prévoir moins de vols cet hiver en raison des coûts élevés du carburant dus à la guerre au Moyen-Orient, et averti de possibles hausses des prix des billets si la flambée perdurait.

L'entreprise trouve "judicieux" de réduire ses besoins en carburant dont le prix n'est pas garanti "pendant la saison hivernale peu rentable", a indiqué Ryanair dans un communiqué.

La première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers a, en conséquence, abaissé son objectif de fréquentation pour l'exercice achevé en avril 2027, à 214 millions contre 216 millions initialement prévus.

L'entreprise, qui opère principalement en Europe, enregistre généralement des pertes entre novembre et mars, la demande reculant après la haute saison estivale.

Elle a indiqué s'attendre à ce que cette "réduction ponctuelle du programme d'hiver" diminue ses pertes hivernales de 70 millions à 100 millions d'euros.

La compagnie à bas coûts a également prévenu que les tarifs des vols court-courriers en Europe "augmenteraient sensiblement" si les prix élevés du pétrole se maintenaient jusqu'à l'été 2027.

Basée à Dublin, la compagnie a précisé que, la majeure partie de son kérosène pour l'exercice en cours étant couverte par contrats à environ 67 dollars le baril – bien en dessous des cours actuels -, elle restait en bonne voie pour réaliser des bénéfices en 2026/27.

Mais elle estime que le bénéfice net sera inférieur aux 2,17 milliards d'euros enregistrés en 2025/26, alors un record.