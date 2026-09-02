Les embauches dans le secteur privé américain ralentissent encore en août

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Les créations d'emploi dans le secteur privé américain ont encore ralenti au mois d'août, faisant une nouvelle fois moins bien qu'attendu par les marchés, selon l'enquête régulière ADP/Stanford Labs publiée mercredi.

D'après ce baromètre, les entreprises privées ont dans l'ensemble créé 38.000 emplois en août, contre 44.000 en juillet, qui avait constitué le deuxième mois d'affilée de ralentissement des créations de postes.

Les investisseurs s'attendaient à une légère reprise, tablant sur 47.000 créations d'emploi, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit du plus faible niveau d'embauche sur un mois depuis le début de l'année, ont pointé ADP et Stanford Labs dans leur communiqué.

Les données ADP permettent de prendre le pouls du marché du travail américain en amont de la publication officielle des chiffres de l'emploi, prévue vendredi. Elles ont toutefois un spectre réduit.

Les secteurs de l'éducation et de la santé restent ceux connaissant le plus grand nombre d'embauches, avec 46.000 personnes y ayant trouvé un emploi. La construction ainsi que l'hôtellerie ont également connu une tendance positive.

Les emplois industriels sont en recul sur le mois écoulé, avec 17.000 emplois perdus, de même que les secteurs de la logistique et du transport, de l'informatique et des services aux entreprises.

Du côté des salaires le ralentissement est également notable, avec une hausse qui reste plus marquée pour les salariés ayant changé de travail, avec une croissance du revenu de 4,7% en moyenne.

Ceux ayant conservé le même emploi ont eux eu le droit à une hausse de salaires de 3% en moyenne.

Au total, les salariés ont vu leur salaire progresser de 3,2% sur un an au mois d'août, alors que les derniers chiffres de l'inflation, en juillet, étaient de 3,4% sur un an, selon l'indice CPI.