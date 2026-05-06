Uber prévoit de solides réservations pour le deuxième trimestre malgré les difficultés au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les activités de livraison et de transport de marchandises affichent de bons résultats; le chiffre d'affaires des services de VTC est en deçà des attentes

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre a été affecté par les tempêtes hivernales, le conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts du carburant

* Uber vise à proposer des trajets en robotaxi dans 15 villes d'ici fin 2026

(Mise à jour de l'action au paragraphe 2, ajout de contexte aux paragraphes 11 à 15)

Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi des prévisions de réservations pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour les services de VTC et de livraison, même si le conflit au Moyen-Orient a pesé sur sa croissance.

L'action de la société basée à San Francisco a progressé d'environ 9% en pré-ouverture.

Ces prévisions optimistes indiquent que la stratégie de l'entreprise, consistant à maintenir des prix stables tout en se développant dans des secteurs à plus forte marge tels que sa plateforme pour les entreprises, porte ses fruits, l'aidant ainsi à faire face à la hausse des coûts du carburant et aux tensions géopolitiques.

La forte demande de services de livraison sur les marchés internationaux, notamment en Australie, et l'expansion vers de nouvelles zones géographiques telles que le Danemark ont également contribué à alimenter la croissance.

Uber a déclaré s'attendre à des réservations brutes comprises entre 56,25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 57,75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le trimestre de juin, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 56,07 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ce chiffre tient compte d'un impact négatif d'environ 60 points de base lié au conflit au Moyen-Orient.

La société prévoit également un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 78 et 82 cents, légèrement supérieur aux estimations de 79 cents. Les réservations brutes du premier trimestre ont totalisé 53,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les estimations.

Uber a déclaré que l'adoption croissante d'outils d'intelligence artificielle contribuait à modérer le rythme des embauches en améliorant la productivité dans l'ensemble de ses activités.

Uber s'efforce de se diversifier au-delà du transport de personnes pour devenir une plateforme plus large couvrant la livraison de repas, l'épicerie, les voyages et le commerce local, avec notamment une récente incursion dans la réservation d'hôtels .

La société s'est concentrée sur le développement de son programme d'adhésion Uber One, qui a dépassé les 50 millions d'utilisateurs et représente désormais environ la moitié de ses réservations brutes.

Le chiffre d'affaires d'Uber pour le trimestre clos en mars s'est élevé à 13,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, manquant les estimations en raison des violentes tempêtes hivernales aux États-Unis, du conflit au Moyen-Orient et de la hausse des prix de l'essence. Le bénéfice par action ajusté a toutefois dépassé les attentes.

Le chiffre d'affaires des services de VTC a également été inférieur aux estimations, mais les ventes des services de livraison et de fret ont dépassé les attentes, ces dernières renouant avec la croissance pour la première fois en près de deux ans.

Uber adopte une approche axée sur les partenariats pour les véhicules autonomes, collaborant avec plus de 20 entreprises afin d'intégrer des robotaxis à sa plateforme plutôt que de développer la technologie en interne.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de faciliter les trajets en véhicules autonomes dans pas moins de 15 villes à travers le monde d'ici fin 2026, à mesure qu'elle étend ses partenariats avec les développeurs de véhicules autonomes.

Son concurrent plus modeste, Lyft LYFT.O , devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Son action a progressé d'environ 4% avant l'ouverture de la Bourse.