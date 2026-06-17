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Uber, Nuro et Lucid lanceront leurs robotaxis à Houston en 2027
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 13:26

Uber Technologies, Nuro et Lucid annoncent que Houston sera le 2e marché prévu pour leur programme de robotaxis, après le lancement dans la région de la baie de San Francisco prévu plus tard cette année.

Les entreprises prévoient de lancer leur service à Houston à la mi-2027, exclusivement via le réseau Uber, avec des projets d'étendre le service à des dizaines de marchés supplémentaires dans les années à venir.

Nuro réalise déjà des tests autonomes sur route avec des opérateurs de sécurité à Houston, marquant une étape importante vers le futur déploiement commercial du programme dans la métropole texane, 4e plus grande ville des États-Unis.

La flotte d'essai devrait s'étendre dans les semaines à venir, alors que Lucid fabriquera les premiers robotaxis de validation de production dans son usine d'Arizona, robotaxis qui seront également utilisés pour les tests de sécurité et l'homologation.

Uber a sécurisé un dépôt de 50 000 pieds carrés ainsi qu'une station dédiée à la recharge à Houston. Ces installations serviront de colonne vertébrale à son programme de robotaxis, soutenant la flotte de Lucid Gravity propulsée par la technologie de conduite autonome de Nuro.

Elles permettront à la plateforme de services de mobilité, ainsi qu'à ses partenaires de flotte, de gérer à grande échelle la recharge, la maintenance, les réparations, le nettoyage et d'autres opérations quotidiennes de flotte.

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