Uber lance une offre publique d'achat de 14,8 milliards de dollars sur Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 6)
Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero DHER.DE qui valorise la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars, dans le cadre des efforts déployés par la société américaine de VTC pour étendre son réseau de livraison de repas à l'étranger.
Uber, qui a subordonné l'acquisition à un seuil d'acceptation minimum de 50 % plus une action, proposera 41,50 € (47,58 $) en espèces par action.
L'acquisition de Delivery Hero permettrait d'étendre le réseau de livraison de repas Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais susciterait également l'attention des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement de la présence des deux entreprises.
L'action Delivery Hero a progressé d'environ 5,7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse de Francfort après cette annonce.
Cette offre représente une prime d’environ 34 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action Delivery Hero sur les trois mois précédant l’annonce du rachat, a indiqué la société.
Mercredi, l’action Delivery Hero a clôturé à 38,18 €.
Dans le cadre de cet accord, Delivery Hero a accepté de céder une partie de ses activités, couvrant 14 marchés, à la société d’investissement américaine SSW Partners pour environ 1,4 milliard d’euros.
Delivery Hero a confirmé mardi qu’elle était en négociations avancées avec Uber concernant une éventuelle offre de rachat.
Selon Uber, l’actionnaire majoritaire Prosus a accepté de céder sa participation d’un peu moins de 17 % dans la société de livraison de repas.
En incluant les instruments dérivés, Uber détenait déjà une participation d’un peu moins de 37 % dans Delivery Hero.
(1 dollar = 0,8722 euro)
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