Uber lance une offre publique d'achat de 14,8 milliards de dollars sur Delivery Hero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 6)

Uber UBER.N a lancé jeudi une offre publique d'achat sur Delivery Hero DHER.DE qui valorise la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars, dans le cadre des efforts déployés par la société américaine de VTC pour étendre son réseau de livraison de repas à l'étranger.

Uber, qui a subordonné l'acquisition à un seuil d'acceptation minimum de 50 % plus une action, proposera 41,50 € (47,58 $) en espèces par action.

L'acquisition de Delivery Hero permettrait d'étendre le réseau de livraison de repas Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, mais susciterait également l'attention des autorités de la concurrence compte tenu du chevauchement de la présence des deux entreprises.

L'action Delivery Hero a progressé d'environ 5,7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse de Francfort après cette annonce.

Cette offre représente une prime d’environ 34 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action Delivery Hero sur les trois mois précédant l’annonce du rachat, a indiqué la société.

Mercredi, l’action Delivery Hero a clôturé à 38,18 €.

Dans le cadre de cet accord, Delivery Hero a accepté de céder une partie de ses activités, couvrant 14 marchés, à la société d’investissement américaine SSW Partners pour environ 1,4 milliard d’euros.

Delivery Hero a confirmé mardi qu’elle était en négociations avancées avec Uber concernant une éventuelle offre de rachat.

Selon Uber, l’actionnaire majoritaire Prosus a accepté de céder sa participation d’un peu moins de 17 % dans la société de livraison de repas.

En incluant les instruments dérivés, Uber détenait déjà une participation d’un peu moins de 37 % dans Delivery Hero.

(1 dollar = 0,8722 euro)