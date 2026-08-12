Uber investit dans Galgo, un banque latino-américain spécialisé dans les motos, pour financer les travailleurs de la gig economy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kylie Madry

Uber va investir dans Galgo, un banque latino-américain spécialisé dans l'achat de motos, alors que le géant du VTC cherche à faciliter l'accès aux véhicules pour ses chauffeurs et ses livreurs, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* Galgo, dont le siège se trouve à Santiago, a précisé que cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui débutera au Mexique avant de s'étendre au Chili et à la Colombie au premier trimestre 2027.

* Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

* L'objectif est de proposer des produits de financement adaptés aux chauffeurs Uber et aux livreurs, a précisé Galgo.

* Galgo a précisé que cet investissement financera son expansion dans un quatrième pays d’Amérique latine début 2027.

* Il contribuera également aux dépenses consacrées à la technologie, aux données et à l’intelligence artificielle.

* Galgo propose la vente et le financement de motos à une clientèle grand public, y compris aux emprunteurs ayant un accès limité au crédit bancaire traditionnel.

* Cet accord souligne l’intérêt croissant d’Uber pour le financement automobile et l’importance des motos en Amérique latine, où elles sont largement utilisées pour les transports à bas coût et les livraisons.

* Sebastian Parot, cofondateur et co-directeur général, a déclaré que l’entreprise visait à porter son chiffre d’affaires annualisé à 500 millions de dollars d’ici 2030, contre environ 100 millions de dollars actuellement.

* Fondée en 2018, l’entreprise a levé à ce jour 100 millions de dollars de capitaux.

* Son président, Diego Fleischmann, a indiqué que Galgo enregistrait une croissance d’environ 50 % par an et avait atteint l’équilibre financier au dernier trimestre.