Uber évolue au-dessus des MM20 et MM50 avec RSI neutre
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 09:25
Le RSI se situe en zone neutre, confirmant l'équilibre actuel des forces acheteuses et vendeuses. Les tendances moyen et long terme restent alignées à la hausse, renforçant la probabilité d'une reprise si les acheteurs conservent l'initiative.
Le support clé se situe à 82,53 USD, dont la préservation conditionnera la poursuite de ce scénario. La résistance à 97,48 USD constitue l'objectif technique immédiat en cas de redémarrage.
Scénario privilégié : poursuite haussière vers 97,48 USD tant que les cours restent au-dessus de la MM50. L'invalidation passerait par une cassure nette du support à 82,53 USD, ouvrant la voie à un repli plus marqué.
Valeurs associées
|90,590 USD
|NYSE
|+1,07%
