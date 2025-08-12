 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Uber évolue au-dessus des MM20 et MM50 avec RSI neutre
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 09:25

(Zonebourse.com) - En baisse de 5% sur un mois, l'action Uber évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, une configuration qui traduit un biais haussier de fond malgré un ralentissement du momentum récent.

Le RSI se situe en zone neutre, confirmant l'équilibre actuel des forces acheteuses et vendeuses. Les tendances moyen et long terme restent alignées à la hausse, renforçant la probabilité d'une reprise si les acheteurs conservent l'initiative.

Le support clé se situe à 82,53 USD, dont la préservation conditionnera la poursuite de ce scénario. La résistance à 97,48 USD constitue l'objectif technique immédiat en cas de redémarrage.

Scénario privilégié : poursuite haussière vers 97,48 USD tant que les cours restent au-dessus de la MM50. L'invalidation passerait par une cassure nette du support à 82,53 USD, ouvrant la voie à un repli plus marqué.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

