Uber évolue au-dessus des MM20 et MM50 avec RSI neutre information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - En baisse de 5% sur un mois, l'action Uber évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, une configuration qui traduit un biais haussier de fond malgré un ralentissement du momentum récent.



Le RSI se situe en zone neutre, confirmant l'équilibre actuel des forces acheteuses et vendeuses. Les tendances moyen et long terme restent alignées à la hausse, renforçant la probabilité d'une reprise si les acheteurs conservent l'initiative.



Le support clé se situe à 82,53 USD, dont la préservation conditionnera la poursuite de ce scénario. La résistance à 97,48 USD constitue l'objectif technique immédiat en cas de redémarrage.



Scénario privilégié : poursuite haussière vers 97,48 USD tant que les cours restent au-dessus de la MM50. L'invalidation passerait par une cassure nette du support à 82,53 USD, ouvrant la voie à un repli plus marqué.





Valeurs associées UBER TECH 90,590 USD NYSE +1,07%