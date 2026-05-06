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Uber en hausse alors que les perspectives de réservations dépassent les prévisions
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai -

** L'action Uber UBER.N progresse de 9,4 % à 79,63 $ en pré-ouverture

** Les actions de son concurrent Lyft LYFT.O progressent de 4,1 % à 14,67 $ avant l'ouverture du marché

** Uber prévoit des réservations brutes pour le deuxième trimestre (juin) comprises entre 56,25 milliards et 57,75 milliards de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 56,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Prévoyant un BPA ajusté au deuxième trimestre compris entre 78 et 82 cents, contre une estimation de 79 cents

** Tient compte d'un impact négatif d'environ 60 points de base sur les prévisions de réservations lié au conflit au Moyen-Orient

** À la clôture d'hier, l'action UBER avait reculé de 10,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LYFT RG-A
14,1600 USD NASDAQ -0,49%
UBER TECH
76,740 USD NYSE -2,97%
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