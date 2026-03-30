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Uber élargit son offre premium avec l'acquisition de Blacklane en Allemagne
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N a accepté d'acquérir le service de chauffeurs Blacklane, basé à Berlin, dans le cadre de sa percée dans le domaine des voyages haut de gamme et des voyages d'affaires, ont déclaré les deux entreprises lundi.

L'opération, soumise à l'approbation des autorités de régulation, renforcera la présence d'Uber sur le marché en forte croissance des services de transport haut de gamme réservés à l'avance.

Uber a refusé de fournir des détails financiers concernant l'opération, si ce n'est qu'elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026. Blacklane était évaluée à 547,32 millions de dollars après un tour de financement en octobre 2024, selon les données de PitchBook.

La plateforme de covoiturage a déclaré que l'acquisition compléterait son offre Uber Elite et aiderait à offrir des options de voyage haut de gamme à une base de clients plus large à l'échelle mondiale.

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